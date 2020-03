Premiera meseca je London je padel

Akcijski film London je padel (London Has Fallen) je drugi del franšize, ki jo je spodbudil velikanski uspeh filma Padec Olimpa (Olympus Has Fallen), v katerem se agent Mike Banning postavi po robu teroristom, ki napadejo Belo hišo in ugrabijo predsednika. V nadaljevanju London je padel Mike spremlja predsednika na pogreb britanskega premierja v Londonu. Dogodek, na katerem so zbrani vsi pomembni svetovni politiki, pa želijo izrabiti teroristi in z ugrabitvijo predsednika ZDA ustrahovati svet. Tudi tokrat je Mike odločen, da bo zlobnežem prekrižal načrte, zato se s pestmi in orožjem loti trdoživih nasprotnikov. Toda kriminalci so dobro pripravljeni in kmalu se London spremeni v krvavo bojišče, Mike pa je edini, ki lahko prepreči padec prestolnice.

V glavnih vlogah tako kot v prvem filmu igrajo Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman in Angela Bassett. Film se je izkazal za še bolj uspešnega od svojega predhodnika in je s predvajanjem v kinodvoranah po svetu zaslužil več kot 200 milijonov ameriških dolarjev, velik uspeh filma pa je sprožil snemanje tretjega dela Angel je padel (Angel Has Fallen), ki je v kinematografe prišel lani.

Polnokrvni akcijski film London je padel bo na Planetu na sporedu v nedeljo, 29. marca, ob 20. uri.

