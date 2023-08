Premiera meseca je biografska drama Metulj

V soboto ob 20. uri vas na Planetu čaka nadaljevanje komične uspešnice o ljubezenskih prigodah grške družine. Še vedno zaljubljena Toula in Ian se spopadata z družinskimi boji na vseh frontah. Sive lase jima povzroča svobodomiselna hčerka, ki se želi osvoboditi družinskega objema, hkrati pa tudi sama zaradi nenehnih družinskih zdrah težko najdeta dovolj časa za romantično intimo.

Popoln kaos povzroči razkritje, da poroka Toulinih staršev nikoli ni bila uradno potrjena, kar povzroči zabavne priprave na novo, tokrat še bolj divjo in še bolj obilno grško poroko.

Ob 22. uri sledi romantična komedija Ljudje, ki jih morda poznaš (People you may know). Zgodba sledi 30-letnemu introvertirancu Jedu, ki se mu je do zdaj uspelo izogibati družbenim omrežjem.

Ko je pozvan k velikanski nalogi, da se opredeli, kdo je, ugotovi, da je življenje, ki ga lahko "živi na spletu", veliko zanimivejše od resničnega življenja.

V nedeljo zvečer vas na Planetu čaka premiera meseca z biografsko dramo Metulj (Papillon), ki se na spletni strani IMDb lahko pohvali z oceno 7,2 in v kateri blestita Charlie Hunnam in z oskarjem nagrajeni igralec Rami Malek. Film je posnet po resnični zgodbi, ki spremlja Henrija "Metulja" Charriera, ta je lopov, po krivici zaprt zaradi umora, ki ga ni storil, obsojen na dosmrtni zapor v zloglasni kazenski koloniji v Francoski Gvajani.

Odločen pobegniti združi moči s posebnežem in ponarejevalcem Louisom Degom, igra ga Rami Malek, ki v zameno za zaščito financira njegov beg. Toda vsak poskus bega se konča s prijetjem in še hujšimi kaznimi. Film prinaša izjemno zgodbo o njegovi vztrajnosti, da kljub strogim kaznim in trpinčenju še naprej poskuša najti pot na prostost.

Ob 22.50 sledi še komična drama Bilo je nekoč v Deadwoodu? (Once Upon A Time In Deadwood), v kateri zloglasnemu strelcu dedinja podtakne počasi delujoč strup in mu reče, da ima tri dni časa, da izsledi in reši njeno sestro, ki jo je ugrabila tolpa.

