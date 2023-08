Spektakel na Ljubljanici že ta konec tedna tudi s prenosom na Planet 2

V soboto in nedeljo se bo v Ljubljani odvijal prvi turnir v odbojki na vodi na svetu, re:do Volleyball on Water, ki ga ljubitelji odbojke in športnega dogajanja v središču prestolnice že z nestrpnostjo pričakujejo. Veliki finale si boste lahko ogledali tudi v neposrrednem prenosu na Planet 2.

Prvotno bi se moral dogodek, ki smo ga v okviru promocije največjih odbojkarskih tekmovanj pri nas, evropskega prvenstva 2019 in svetovnega prvenstva 2022, odvijati 12. in 13. avgusta, a so ga organizatorji zaradi takratnih razmer v državi prestavili na poznejši termin.

Odbojkarske obračune si bo tako moč ogledati v soboto in nedeljo, 26. in 27. avgusta, na prizorišču med Ribjo brvjo in Tromostovjem, torej na lokaciji, kjer smo dogajanju lahko sledili že dvakrat.

Foto: re:do Volleyball on Water

V soboto bodo na sporedu obračuni skupinskega dela turnirja re:do Volleyball on Water, ko se bo v boj za uvrstitev v polfinale podalo po osem dvojic v moški in ženski konkurenci. Nastopile bodo s povabilom organizatorja, slovenske barve pa bodo branili Živa Javornik in Zoja Kolar, Klara Kregar in Lana Žužek, Alan Košenina in Črtomir Bošnjak ter Tadej Boženk in Vid Jakopin.

V nedeljo bodo na programu polfinalna srečanja, veliki finale za ženske se bo začel ob 21. uri, sledil mu bo še moški finale. Najbolj atraktivni dvoboji bodo potekali v večernih urah, na osvetljeni igralni površini, potopljeni tik pod rečno gladino, dogajanje na Ljubljanici pa bo zaznamovala še izjemna kulisa.

Foto: re:do Volleyball on Water

Ne samo odbojka, tudi bogat spremljevalni program

Organizatorji so znova poskrbeli za pester spremljevalni program s plesno predstavo Povodni mož in Urška pod taktirko priznanega koreografa Mihe Krušiča ter nastopi Dua Kamikaze.

Zabave ne bo manjkalo tudi v navijaški coni na Stritarjevi ulici, kjer si bo odbojkarske obračune moč ogledati na velikem ekranu.

Finalne tekme boste v živo lahko spremljali tudi na Planet 2 v nedeljo, 27. avgusta, od 20.45 dalje.

