Petkova zabava s filmom Mamma Mia

Na Planetu bo v petek, 12. junija, ob 20. uri na sporedu odlični muzikal Mamma Mia, v katerem bodo večne pesmi skupine ABBA prepevali Meryl Streep, Amanda Seyfried in Pierce Brosnan. Zgodba o nevesti, njeni mami in treh morebitnih očetih je očarala občinstvo po svetu.

Piše se leto 1999 na očarljivem grškem otoku Kalokairi. Romantična dogodivščina se začne v odročnem hotelu, ki ga vodijo Donna (Meryl Streep), njena hči Sophie (Amanda Seyfried) in hčerin zaročenec Sky (Dominic Cooper). Tik pred poroko Sophie najde mamin dnevnik in v njem izve, da ima tri morebitne očete: poslovneža Sama Carmichaela (Pierce Brosnan), pustolovca Billa Andersona (Stellan Skarsgard) in bankirja Harryja Brighta (Colin Firth). Ne da bi povedala mami, vse tri povabi na poroko, prepričana, da bo ugotovila, kateri je njen oče, če bo nekaj časa preživela z njimi.

Dve nominaciji za zlati globus

Očarljiva glasbena komedija je bila leta 2008 velika kinouspešnica in je s predvajanjem po svetu zaslužila več kot 600 milijonov ameriških dolarjev. Kritiki so bili še posebej navdušeni nad Meryl Streep, ki je bila nominirana tudi za zlati globus, Mamma Mia pa se je za nagrado potegovala tudi v kategoriji najboljše komedije ali muzikala. Petje in ples sta šla slabše od rok Pierceu Brosnanu in Stellanu Skarsgardu, a zabavni film bo brez dvoma pričaral prijeten petkov večer, ob katerem boste poplesavali in prepevali ob zimzelenih uspešnicah skupine ABBA.

Filmska uspešnica Mamma Mia bo na Planetu v petek ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.