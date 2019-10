Pet zanimivosti o oskarjevski uspešnici z izjemno igralsko zasedbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 22.45 si boste na Planetu premierno na slovenskih televizijah lahko ogledali biografsko komedijo Velika poteza, v kateri nastopajo Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell in Ryan Gosling. Film pa je prejel tudi oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Film je posnet po resničnih dogodkih in govori o štirih ljudeh, ki so leta 2005 predvideli zlom svetovnega gospodarstva in se odločili, da položaj izkoristijo. V nadaljevanju si poglejte nekaj zanimivih dejstev o filmu.

1. Po srečanju z dr. Michaelom Burryjem, likom, ki ga je igral v filmu, je Christian Bale Burrya prosil, ali mu posodi nekaj njegovih oblačil, ta je nato nosil v filmu. Pozneje je Bale dejal, da upa, da bo Burry prišel na premiero filma v Los Angeles. "Ker si resnično želim sedeti poleg njega in videti, ali me bo udaril v obraz," je razložil igralec.

Christian Bale

2. Pričeske igralcev v filmu so obupne, s čimer bi se strinjala tudi Adruitha Lee, ki je zanje skrbela. Mojstrica pričesk, ki je leta 2014 osvojila oskarja za svoje delo v filmu Klub zdravja Dallas (Dallas Buyers Club), je ob ogledu slik trgovcev z Wall Streeta, ki so navdihnili film, mislila, da so videti kot prodajalci rabljenih avtomobilov. Tako se je znašla pred zelo težavno nalogo.

"Težko je nekomu narediti slabo pričesko. Moram pa reči, da sem med tem filmom najbolj uživala. Ni boljšega, kot če vzamete štiri najbolj vroče fante v Hollywoodu in jih uredite, da so videti kot piflarji ali prodajalci rabljenih avtomobilov. Zabavno je, ker se ne zdi prav," je povedala. Vsi razen Brada Pitta so v filmu sicer nosili lasulje.

Brad Pitt v filmu Velika poteza

3. Avtor knjige, po kateri je bila filmska uspešnica posneta, je razkril, da je režiser Adam McKay delo pri tem filmu dobil šele, ko je studiu obljubil, da bo posnel nadaljevanje komedije Voditelj vrača udarec (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy) z Willom Ferrellom.

4. Margot Robbie je povedala, da je med prizorom v kadi pila pravo 20-letno penino Dom Perignon, in dodala, da je bil njen edini izziv v filmu, da je besedilo morala povedati na pamet. Igralka je namreč govorila o tem, kako se je zgodil zlom svetovnega gospodarstva, na kar se večina ljudi ravno ne spozna preveč.

5. Zaslužek filma je bil v Severni Ameriki 56,7 milijona, drugje po svetu pa še 30,7 milijona dolarjev. To je skupno 87,4 milijona dolarjev, proračun filma pa je znašal 28 milijonov dolarjev.

