Oskarjevka je v tem filmu prvič zaigrala resnično osebo

Napetna sodna drama Mavretanec: Dnevnik iz Guantanama (The Mauritanian) je resnična zgodba, posneta po spominih Mohamedouja Oulda Slahija, ki so močno cenzurirani izšli leta 2015, ko je bil Slahi še zaprt v vojaškem zaporu. Slahi je bil obtožen najema teroristov, ki so 11. septembra strmoglavili letala v stolpe Svetovnega trgovinskega centra. Kar 14 let je preživel v Guantanamu, kamor so ga poslali brez obtožnice ali sojenja. Ko je že izgubil upanje, je zaveznico našel v odvetnici Nancy Hollander in njeni sodelavki Teri Duncan.

Odvetnico Nancy Hollander je upodobila danes 60-letna Jodie Foster, ki ima za seboj bogato igralsko kariero, v kateri je bila nagrajena tudi z dvema oskarjema (za filma Obtožena in Ko jagenjčki obmolknejo). A kljub temu, da Jodie igra že od drugega leta, je v filmski različici Dnevnika iz Guantanama prvič zaigrala resnično osebo, s katero se je lahko tudi srečala in pogovorila.

Igralka priznava, da je z leti pri izbiranju vlog še bolj izbirčna in se posveti le takšnim, ki se ji zdijo pomembne in utemeljene. Vloga odvetnice v tem filmu vsekakor združuje oboje. "Gre za temačno obdobje naše zgodovine in včasih je potrebnih 20 let, da se lahko ozreš in dejansko razumeš, kako smo prišli do sem," je povedala, z njo pa se je strinjal tudi soigralec Benedict Cumberbatch, ki je film tudi produciral: "Točno takšne zgodbe hočem pripovedovati in osvetliti zelo temačna poglavja."

Benedict Cumberbatch v filmu Mavretanec: Dnevnik iz Guantanama Foto: promocijsko gradivo Resnična Nancy Hollander je celo obiskala prizorišče, ki so ga zgradili za snemanje in v katerem so posneli vse zaporniške prizore ter bila šokirana nad podobnostjo z resničnim zaporom. Filmsko upodobitev je pohvalil tudi resnični Slahi, ki je prav tako obiskal snemalno prizorišče v Južnoafriški republiki. Močan vtis je nanj naredil tudi francoski igralec Tahar Rahim, ki ga upodablja v filmu.

"Ne glede na grozo prizorov mučenja v filmu, je bilo v resnici še hujše. Na platno ne moreš prenesti tega, kako je preživeti 70 dni brez spanja. S tem, da je bilo to še najlažji del mučenja," je povedal Slahi, ki se je angleščine naučil od paznikov v Guantanamu. Slahi je sicer piznal, da si filma ni mogel ogledati v celoti, saj je bila zanj celotna izkušnja preveč mučna, da bi jo lahko ponovno podoživel.

Tako Jodie Foster kot Tahar Rahim, ki ga filmski kritiki kar niso mogli prehvaliti, sta bila nominirana za zlati globus, Jodie pa ga je tudi dobila. Svoji vlogi sta odlično odigrala tudi Benedict Cumberbatch, ki je tokrat namesto britanskega naglasa prevzel ameriškega, in Shailene Woodley. Film je bil nominiran za še več nagrad, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 7,4.

