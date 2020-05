Odpravite se na popotovanje tisočerih okusov s Helen Mirren

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali komično dramo z naslovom Popotovanje tisočerih okusov (The Hundred-Foot Journey), v kateri v glavni vlogi nastopa Helen Mirren. Igralka je razkrila, zakaj je tako uživala na snemanju in kaj je razlog, da je bila njena večna želja zaigrati v vlogi Francozinje.

Filmska zgodba komične drame Popotovanje tisočerih okusov je osredotočena na indijsko družino, ki se preseli v Francijo in odpre majhno gostilno čez cesto od restavracije Madam Mallory (Helen Mirren), ki se ponaša z Michelinovo zvezdico.

Glavni igralci: Om Puri, Manish Dayal in Helen Mirren. Foto: IMDb

Lik, ki ga igra Helen Mirren, je sicer precej hladen in oster, a pozneje doživi trenutek odrešenja, s pomočjo katerega se razvije toplejša in prijaznejša oseba. Helen je povedala, da nima preference pri tem, kakšen karakter igra.

"Vedno je treba videti širšo sliko. Četudi ima karakter, ki ga igraš, grozno osebnost, se moramo zavedati, da vseeno ogromno prispeva k sporočilu celotne zgodbe filma. Ker mi je pri tem filmu sporočilo všeč, mi seveda ni bilo težko odigrati vloge hladne Madam Mallory. Najbolj pa me je pri ponudbi vloge prepričalo, da bom lahko igrala Francozinjo. To sem si želela od nekdaj, saj obožujem Francijo in vse povezano z njo," je priznala igralka, ki je v Parizu tudi živela in se tam navdušila nad nepričakovano prijaznostjo in dobrosrčnostjo Francozov.

Ostra in hladna Madam Mallory (Helen Mirren). Foto: IMDb

Igralka je povedala tudi, da njeno navdušenje nad Francijo izvira iz njene mladosti. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja je namreč v Angliji vse, kar je bilo povezano s Francijo, veljalo za elegantno in nasploh izjemno.

"Hrana je bila boljša, oblačili so se lepše, vsi so bili videti fantastično… Vse je bilo boljše v Franciji," je razložila Helen v enem od intervjujev.

Helen Mirren kot elegantna francozinja Madam Mallory. Foto: IMDb

Filmska zvezdnica je povedala, da je zelo uživala v igranju te vloge in na snemanju. "Režiser Lasse Hallström je velik zagovornik improvizacije. Najprej smo vedno posneli prizor tako, da smo se povsem držali scenarija. Potem pa smo vedno poskusili prizor posneti še z dodatkom rahle improvizacije. Mislim, da je to tista Lassejeva skrivnost, s katero ustvari dober film," je povedala z oskarjem nagrajena igralka.

