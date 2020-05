Muzikal o čarobni varuški, na katerem je Walt Disney delal več kot 20 let

1. Na filmu so delali več kot 20 let.

Film Mary Poppins temelji na otroških zgodbah o čarobni in samosvoji londonski varuški, ki so nastale pod peresom avstralsko-angleške pisateljice P. L. Travers. Štiri leta po izdaji knjige, leta 1938, se je Walt Disney prvič skušal s pisateljico dogovoriti za pravico do snemanja filma po zgodbi iz knjige, a ga je P. L. Waters takrat zavrnila. Walt ni obupal, ampak je srečo pozneje še večkrat poskusil, dokler se mu želja leta 1959 ni izpolnila. Film so dokončali leta 1964.

Igralska zasedba. Foto: IMDb

2. Producent je brata Sherman pogosto poklical in ju prosil, da mu predvajata glasbo iz filma.

Javno znano je dejstvo, da je bila pesem iz filma Mary Poppins z originalnim naslovom Feed the Birds najljubša pesem producenta Walta Disneyja. Richard Sherman je priznal, da ga je Walt vsak petek poklical in ga prosil za predvajanje pesmi. Po koncu naj bi se mu vsakič zahvalil in dejal, da je bilo to točno tisto, kar je potreboval. Sherman je v čast Waltu pesem zapel tudi na slovesnosti ob razkritju kipa Walta in Miki Miške v Disneylandu.

Walt Disney. Foto: IMDb

3. Igralec, ki je igral majhnega in nagajivega fantka, se je bal višine.

Matthew Garber, ki v filmu nastopa v vlogi Michaela, je zelo otežil snemanje prizorov letenja, saj se je bal višine. Tako je bil vsak prizor z letenjem, ko se je moral premikati po žici, za ustvarjalce filma velik izziv. Matthewu so za vsako uspešno posneto sekvenco dali za nagrado kovanec. Glavna igralca sta v šali povedala, da je fantek že samo s temi nagradami zaslužil majhno premoženje.

Matthew Garber in Karen Dotrice. Foto: IMDb

4. Glavni igralec ni imel v svojem življenju pred igranjem svoje vloge niti enega plesnega treninga.

Dick Van Dyk, ki v filmu igra v vlogi Berta, dobrega prijatelja Mary Poppins, pred začetkom snemanja ni imel nobenih plesnih ali pevskih izkušenj. Priznal je, da ga je bilo zaradi tega malce strah, kako se bo odrezal v svoji vlogi, a mu na srečo na koncu to ni predstavljalo nobenih težav in se je v filmu kot pevec ter plesalec odlično odrezal.

Dick Van Dyke in Julie Andrews. Foto: IMDb

5. Disneyja so k snemanju filma vodili osebni razlogi.

Walt Disney je že od nekdaj oboževal zgodbo o Mary Poppins, k snemanju filma pa ga je spodbujala in dokončno prepričala njegova hčerka Diane. Zgodba je bila med odraščanjem ena njenih najljubših, bila pa je prepričana, da bo imel oče material, iz katerega lahko nekaj ustvari.

