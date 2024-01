Umrla igralka Glynis Johns, znana iz filma Mary Poppins

V 101. letu starosti je umrla britanska igralka Glynis Johns. V več kot 60-letni karieri je zaigrala v več deset filmih in gledaliških predstavah. V z več oskarji nagrajenem Disneyjevem muzikalu Mary Poppins iz leta 1964 z Julie Andrews v glavni vlogi je Glynis Johns blestela v vlogi energične matere in borke za pravice žensk Winifred Banks.

Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil igralkin dolgoletni menedžer Mitch Clem, je Glynis Johns umrla v četrtek v domu za starejše v Los Angelesu. "Danes je za Hollywood žalosten dan. Ne žalujemo le zaradi izgube naše drage Glynis, ampak tudi za zadnjimi iskricami zlate dobe Hollywooda," je zapisal.

V muzikalu Mary Poppins je Glynis Johns zaigrala v vlogi Winifred Banks, ki najame varuško, to pa je igrala Julie Andrews. Varuška s svojim dežnikom pristane pri bogati londonski družini in z veliko domišljije na glavo obrne življenje otrok Michaela in Jane. Glynis Johns v filmu zapoje pesem Sister Suffragette.

Igralka se je rodila leta 1923 v današnji Južnoafriški republiki v igralski družini. Pri dvanajstih letih je prvič nastopila na odru, in sicer v baletu. Prvo filmsko vlogo je dobila leta 1938 v filmu South Riding. (Fotografija je iz leta 1982.) Foto: Guliverimage

Nominirana je bila tudi za oskarja

Leta 1960 je bila nominirana za oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo v družinski drami The Sundowners, v kateri je zaigrala ob Deborah Kerr in Robertu Mitchumu. Leta 1973 je prejela nagrado tony za vlogo Desiree Armfeldt v broadwayskem muzikalu A Little Night Music, v katerem je zapela klasiko Send In the Clowns.

Ob svojem stotem rojstnem dnevu je bila po pisanju dpa v intervjuju za ameriško televizijsko postajo ABC 7 še vedno zelo odrezava. Kot je povedala, ji starost ni pomembna. "Pri vseh letih sem videti zelo dobro," je dodala.

