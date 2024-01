Kot poročajo štajerski portali, so truplo Primoža Podpečana našli v okolici Maribora, vzrok njegove smrti pa še ni znan. Po prvih informacijah ne gre za nasilno smrt, poroča portal Mariborinfo.

Podpečan je bil sicer glasbeni urednik in glavni producent na Hitradiu Center. Od pokojnega didžeja so se poslovili številni znani Mariborčani, ki so z njim sodelovali, med njimi tudi glasbenik in radijski voditelj Tim Kores, ki je delil nekaj njunih skupnih fotografij in ob njih zapisal: "Počivaj v miru Popi ... Sožalje svojcem in ostalim."