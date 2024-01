Poslovila se je legenda Hajduka

Boljat, ki je bil tudi jugoslovanski reprezentant, je bil igralec številnih igralnih položajev. Za člansko ekipo Hajduka je igral deset let med 1969 in 1979, v tem času je odigral 425 tekem in dosegel 22 golov. Z ekipo je štirikrat postal jugoslovanski prvak, petkrat pa pokalni.

"Nikoli se ni rinil pod žaromete. Drugi so zbirali slavo, on pa nastope, trofeje in celo zgodovinske zadetke. Mario Boljat – številka 13," so med drugim zapisali na uradni spletni stran hrvaškega kluba.