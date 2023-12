Afriški atlet žrtev krutega umora

Kot poročajo tuji mediji, so v Keniji našli mrtvega atleta Benjamina Kiplagata. Po izjavi policije naj bi ga našli v avtu z vbodnimi ranami na vratu in prsih.

Benjamina Kiplagata so našli mrtvega v Keniji , kjer se je rodil, medtem ko je nastopal pod ugandsko zastavo in tekmoval v teku na 3000 metrov z zaprekami. Bil je udeleženec več olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Truplo slavnega športnika so našli v bližini mesta Eldoret, ki je znano prebivališče številnih športnikov. 34-etnega atleta naj bi našli v avtu z vbodnimi ranami na prsih in vratu.

Kiplagat je nase opozoril že leta 2008, ko je osvojil srebro na mladinskem svetovnem prvenstvu na Poljskem, bron je dosegel na afriškem pokalu štiri leta kasneje v Beninu, njegova najboljša uvrstitev na svetovnem prvenstvu pa je bilo deseto mesto v Daeguju. Na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 se je uvrstil v polfinale v teku na 3000 metrov z zaprekami.