Igralka je jokala, ko je videla, kakšna oblačila bo morala nositi v filmu

Ko je bila britanska igralka Helen Mirren izbrana, da bo igrala kraljico Elizabeto II., se je dobro zavedala, kako se monarhinja oblači, vseeno pa ji to ni pomagala, ko je šla na pomerjanje kostumov. Za angleške medije je namreč razkrila, da je bila zaradi oblačil, ki jih je za vlogo dobila na voljo, tako razočarana, da je pred ekipo celo zajokala.

"Oblačila so zelo pomembna," je Helen Mirren dejala o pripravah na filmske vloge. "Spomnim se, kako je bilo, ko sem prvič oblekla kostum za vlogo kraljice in so predme postavili vse te čevlje, krila, suknjiče, naglavne rute in druge obleke ... Jokala sem. Pomislila sem, da ne morem igrati nekoga, ki bi nosil takšna oblačila. Preprosto ne morem."

Ko pa se je igralka začela pripravljati in svojo vlogo raziskovati, je spoznala, zakaj je kraljica pri modi tako preprosta.

"Kraljice oblačila ne zanimajo," je pojasnila igralka. "Zanjo je to uniforma. Vseeno ji je, kako je videti, le da je oblačilo primerno za določeno priložnost. Ampak pozabite, kako so njena oblačila videti. Pomembneje je, kako se v njih počutiš. Narejena so iz neverjetno lepih tkanin in obložena z neverjetno drago svilo. Ko jih oblečeš, je občutek res neverjeten," je dodala igralka, ki verjame, da se kraljica vseeno najbolje počuti v oblačilih za prosti čas.

Helen Mirren v vlogi kraljice Eliabete II. lahko na Planetu ujamete v petek ob 19.45 na Planetu. Po filmu pa ne zamudite resničnostnega šova Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.