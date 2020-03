Nenavaden zaplet na snemanju: zvezdnik potreboval pomoč zobozdravnika

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali znanstveno fantastični spektakel Armageddon. Snemanje filma je spremljalo kar nekaj nenavadnih in težko verjetnih zapletov, v katere sta bila vpletena tudi filmska zvezdnika Ben Affleck in Bruce Willis.

Armageddon je bil leta 1998 po zaslužku drugi najuspešnejši film takoj za vojno dramo Reševanje vojak Ryana (Saving Private Ryan) in bil nominiran tudi za štiri oskarje. Čeprav je bil film zelo dobro sprejet med gledalci, pa je snemanje filma spremljalo tudi nekaj nenavdnih dogodkov.

Zobje Bena Afflecka so močno zmotili režiserja

Režiser Michael Bay ni bil navdušen nad tem, kako so bili na kameri videti zobje Bena Afflecka, zato se je odločil igralcu plačati, da obišče zobozdravnika. Affleck je na zobozdravniškem stolu preživel cel teden po osem ur na dan, da je dobil pravi hollywoodski nasmešek, ki je stal kar 20 tisoč dolarjev.

Slabi odnosi z režiserjem

Affleck in Michael Bay sta si prišla navzkriž tudi zaradi zgodbe filma. Igralcu se namreč zgodba ni zdela povsem verjetna, zato je režiserju zastavil vprašanje, ki režiserju ni bilo preveč všeč.

"Michaela sem vprašal, ali ne bi bilo lažje izučiti astronavtov, da bi se naučili vrtati kot naftni vrtalci, kot pa, da učijo naftne vrtalce, da postanejo astronavti," je povedal igralec. "Režiser je samo zaklel in mi rekel naj utihnem. S tem je bilo tega pogovora konec."

Z režiserjem se ni dobro razumel niti Bruce Willlis, ki je rekel, da Michaelom Bayem noče nikoli več sodelovati. "Režiser, ki kriči, nikoli ne naredi prijetnega vzdušja na snemalnem prizorišču," je povedal.

Režiser je na Willisove komentarje odgovoril z besedami: "Rad sem sodeloval z Bruceom. Pred enim mesecem me je na neki zabavi objel in dvajset minut sva se pogovarjala. Tudi o ponovnem sodelovanju. Ker sem misli, da nikoli ne kriva, kaj si misli, se mi zdi žalostno, da uspel zbrati poguma, da bi mi to povedal v obraz."

Nasa naj bi film uporabljala za urjenje svojih sodelavcev

Verjetno ni veliko presenečenje, če povemo, da film ni povsem znanstveno točen. Vseeno pa so se pojavile govorice, da je vesoljska agencija NASA film predvajala v izobraževalne namene. Pripravniki so ob ogledu filma morali opaziti čimveč znanstvenih netočnosti. Teh naj bi bilo kar 168. Eden od zaposlenih pri NASI je kasneje te navedbe ovrgel in povedal, da naj bi to bil zgolj internetni mit.

Trik, ki je zvezdnika pripravil do solz

V enem najbolj čustvenih prizorov v filmu se Harry, ki ga igra Bruce Willis preko video klica poslovi od svoje hčerke Grace, ki jo igra Liv Tyler, potem ko se odloči, da bo ostal na asteroidu, da sproži eksploziv. Po slovesu Harry začne jokati. Do solz naj bi si Bruce Willis pomagal tako, da je gledal fotografije svojih pravih hčera.

Znanstveno fantastični spektakel Armageddon si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri. Ob 22.50 pa si lahko premierno na slovenskih televizijah ogledate še vojno dramo Zelena cona (Green Zone) z Mattom Damonom v glavni vlogi.

