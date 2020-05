Kris Jenner in Ellen razkrili, da sta v sorodu #video

Danes ob 14. uri si boste lahko na Planetu ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostovala mama Kim Kardashian Kris Jenner. Zvezdnica oddaje Keeping Up with the Kardashians je v oddaji spregovorila o tem, kako doživlja spore v svoji družini, z voditeljico pa sta razkrili tudi, kako sta v sorodu.

Voditeljico Ellen je zanimalo, zakaj hčerke Kourtney Kardashian ni v zadnji sezoni popularne resničnostne serije Keeping Up With the Kardashians. "Mislim, da je potrebovala malo odmora. Bila je razdražena in njene sestre niso razumele mej, ki jih je postavila. Zdaj spet snema," je odgovorila Kris in hkrati napovedala še 19. sezono omenjene serije.

Voditeljica in tokratna gostja sta se nato dotaknili tudi sporov med sestrami in kako to spremlja kot mati. Predvsem jo je zanimalo, ali med prepiri posreduje ali se se zaradi večje gledanosti v to ne vtika. "Nazadnje nisem bila prisotna, ko sta se hčerki tako skregali, da sta celo udarili ena drugo. To se je nazadnje zgodilo v srednji šoli. Ampak ko sem to izvedela, sem bila zelo žalostna," je priznala Kris.

V nadaljevanju sta se dotaknili tudi poslovnega uspeha njene hčerke Kylie, ki je prodala svoje podjetje za več kot milijardo ameriških dolarjev. "Res trdo dela. Zelo je ustvarjalna in to, kar dela, dela z velikim veseljem. Zelo sem ponosna nanjo. Vsem dekletom je dala zgled, da je s trdim delom in vztrajnostjo mogoče vse," je povedala televizijska zvezda.

V zaključku pogovora sta Kris in Ellen razkrili še, da sta v priženjenem sorodstvu, saj sta v sorodu njuna psa. »Mislim, da sem upravičena do družinskega bogastva," se je pošalila voditeljica.

Utrinek pogovora Ellen s Kris Jenner si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa ob 14. uri na Planetu:

