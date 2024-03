V 66. letu starosti je nepričakovano umrla Karen Houghton, edina sestra zvezdnice resničnostne televizije Kris Jenner. "Srce me boli za mojo mamo MJ in nečakinjo Natalie in prosim, naj nas Bog vodi v tem težkem času," je Jennerjeva zapisala na svojem profilu na Instagramu in se z vrsto fotografij poslovila od svoje mlajše sestre.