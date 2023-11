Najstarejša sestra Kardashian je rodila četrtega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta dobila prvega skupnega otroka, rodil se jima je sin Rocky.

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta dobila sina Rockyja, poročajo ameriški mediji. To je njun prvi skupni otrok, sicer pa imata več otrok iz prejšnjih zvez, ona tri, on pa dva.

Resničnostna zvezdnica in rocker sta v zvezi od leta 2021, lani sta se poročila, junija letos pa je 44-letna Kourtney na koncertu Barkerjeve skupine Blink-182 razkrila, da pričakuje otroka

Foto: Guliverimage

Septembra je Kourtney Kardashian prestala urgentno operacijo plodu v maternici, ker naj bi bilo otrokovo življenje ogroženo. Za kakšno zdravstveno težavo je šlo, ni znano, je pa po uspešnem posegu na družbenih omrežjih zapisala: "Zdaj bolje razumem in še bolj spoštujem matere, ki se morajo med nosečnostjo boriti za svoje otroke."

