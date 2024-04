Kourtney Kardashian in njen mož Travis Barker sta se novembra lani razveselila prvega skupnega otroka, sina Rockyja, ki je za 44-letno resničnostno zvezdnico sicer že četrti otrok.

Te dni je na družbenih omrežjih opozorila, da se novopečene matere pogosto soočajo s pritiski glede tega, kako naj bi bilo telo po porodu videti in kako hitro naj bi spet prišlo v stanje, kot je bilo pred nosečnostjo.

Foto: Instagram

"Drage sveže mamice, vaše telo je v vseh fazah čudovito. Tako med nosečnostjo, ko žarimo in rastemo, kot po porodu, ko okrevamo in se krčimo, in nato v najtežjem obdobju, ko se naša telesa še vedno prilagajajo. In če dojite, je to spet nekaj povsem novega," je zapisala.

"Do sebe skušam biti karseda prizanesljiva, medtem ko se moje telo skuša privaditi na novo normalnost," je nadaljevala, "pritisk, ki ga čutimo, češ da bi moralo biti vse po starem, medtem ko je vse novo in drugačno, ni realističen. Življenje je lepo, ve ste lepe. To je le majhen opomnik (tudi zame)."

