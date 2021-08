Iz sočutja do igralcev zvezdnica tudi sama ni jedla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali odlično vojno dramo Neuklonljiv (Unbroken). Igralci so morali za svoje vloge izgubiti kar nekaj kilogramov, iz sočutja do njih pa je zelo malo hrane v tistem času uživala tudi režiserka Angelina Jolie.

Z oskarjem nagrajena igralka na snemanju vojne drame Neuklonljiv (Unbroken) ni jedla veliko, saj je hotela tudi na ta način podpirati svoje igralce, ki so igrali vojne ujetnike med drugo svetovno vojno na Japonskem in so morali izgubiti več kilogramov, da bi bili videti bolj pristni.

"Vsak dan je prišla na snemanje, dajala nasvete igralcem in ni veliko jedla," je povedal japonski pop zvezdnik Miyavi, ki v filmu igra neusmiljenega japonskega zaporniškega paznika. "Večina igralcev ni smela jesti, saj so igrali zapornike v taborišču, zato tudi ona ni jedla veliko. Tudi na ta način se je zelo povezala z nami."

Na zelo strogi dieti je bil za glavno vlogo podvržen tudi igralec Jack O’Connell, ki v filmu igra Louieja Zamperinija, nekdanjega olimpijskega tekmovalca, ki je bil ob začetku druge svetovne vojne vpoklican v vojsko in z bombnikom strmoglavil v Pacifik, po dolgih sedmih tednih na morju pa je padel v roke Japoncem. Igralec je priznal, da je med snemanjem sanjal o svoji najljubši hrani.

"Haluciniral sem. Vse bi naredil za nekaj ocvrte hrane in pivo, ki se ga nisem smel dotakniti kar nekaj časa," je povedal in dodal, kaj se mu je zgodilo po koncu snemanja. "Ko smo zaključili, se mi je želodec zaradi diete skrčil, tako da tudi ko je bil čas za hrano, nisem mogel jesti."

Vojaško dramo, posneto po resničnih dogodkih, si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 19.45. Sledi resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.