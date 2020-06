Igralec zaradi psihičnih težav skoraj zavrnil glavno vlogo v tem filmu

Chris Evans, ki je zaslovel z vlogo Stotnika Amerike v Marvelovih filmih, je priznal, da vloge najprej ni hotel sprejeti, ker se je takrat boril s hudo tesnobo, zaradi katere je dvomil tudi o svojih igralskih sposobnostih.

Pred časom je igralec v intervjuju razkril podrobnosti o svojem mentalnem zdravju in svojih prvih izkušnjah z anksioznostjo. Prve napade tesnobe je imel že leta 2007, ko je snemal film Fantastični štirje: Prihod Srebrnega letalca (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).

Njegova tesnoba se je z leti samo stopnjevala in leta 2011, ko je sodeloval pri filmu Džanki (Puncture), je imel panične napade vse bolj pogosto. "Takrat se mi je prvič zgodilo, da sem panične napade doživel tudi na snemanju. Začel sem se spraševati, ali je poklic igralca sploh pravi zame, saj se med delom nisem počutil tako dobro, kot bi se moral," je odkrito povedal zvezdnik.

Chris Evans v prizoru iz filma Foto: IMDb

Ko so ga pri Marvelu leta 2011 povabil na avdicijo za vlogo Stotnika Amerike, jih je igralec zavrnil. Ker so ga res želeli videti v tem filmu, so mu kasneje vlogo kar ponudili. Igralca so nato prepričevali celo družina, terapevt in soigralec Robert Downey Jr. in Chris je nazadnje le sprejel vlogo.

"To je bila najboljša odločitev, kar sem jih kadarkoli sprejel v življenju. Direktorju studia Kevinu Feigeu sem neskončno hvaležen za njegovo vztrajnost in pomoč pri tem, da nisem storil največje napake v življenju. Iskreno povedano, ves moj strah je bil povsem odveč," je povedal Chris Evans.

