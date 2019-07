Gordona Ramsayja ne moti, če otroci jokajo

Stari so od osem do 13 let, v kuhinji pa se znajdejo bolje od marsikaterega poklicnega kuharja. To so mali junaki oddaje Mladi kuharski mojster ( MasterChef Junior ), ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri. V četrtek, 25. julija, bo premierno na sporedu čisto sveža, 7. sezona oddaje.

Mladi kuharski mojster (MasterChef Junior) že od leta 2013 navdušuje z razkazovanjem talentov otrok, katerih sposobnosti kuhanja si večina lahko le želi. Zdaj si bomo lahko na Planetu ogledali tudi najnovejšo, 7. sezono tega prav posebnega kuharskega tekmovanja, ki ne navdušuje le s kulinaričnimi mojstrovinami. Mladi tekmovalci, stari od osem do 13 let, očarajo tudi z iskrenimi komentarji, ekipnim duhom in neposrednimi odzivi.

Tudi v 7. sezoni bomo spoznali 24 najboljših mladih kuharjev, ki bodo prispeli v kuhinjo pravih kuharskih mojstrov. Že takoj se bodo srečali s preizkušnjami, na poti do finala pa se ne smejo ustrašiti nobenih izzivov. Otroci se bodo morali prav tako naučiti pomembnosti hitrosti in timskega dela v kuhinji, pri tem pa jim bodo pomagali in jih ocenjevali mojstri Gordon Ramsay, Christina Tosi in Aaron Sanchez.

"Talentiranost mladih mojstrov je resnično fenomenalna," meni Sanchez. "Imamo 12 dečkov in 12 deklic iz različnih okolij. Resnično predstavljajo raznolikost in sproščenost, s katero mladi dandanes pristopajo k hrani," je še dejal kuharski mojster, ki se bo v vlogi sodnika vrnil v načrtovani 8. sezoni.

"Jok je zdrav"

Oddaje ni užitek gledati le zato, ker je iskrenost otroških kuharjev resnično osvežujoča, ampak tudi zaradi slavnega Gordona Ramsayja, ki je pri nekaterih drugih kuharskih oddajah, v katerih tekmujejo odrasli tekmovalci, znan po svoji boleči neizprosnosti. Pri otrocih spoznamo njegovo drugo, bolj sproščeno plat, saj se z malimi tekmovalci resnično zabava in pogosto prevzame tudi vlogo priložnostnega psihologa. Pri tem se odreže zelo dobro, pa čeprav so otroške solze vseeno prisotne. "Jok je zdrav. Ravno pred božičem sem jokal, ko sem videl svojo 30-letno hčer izgubiti živce zaradi umešanih jajc," pravi Ramsay, ki trdi, da je frustracije bolje izjokati kot jih tiščati v sebi.

Vsekakor se zdi, da mladi kuharski mojstri kljub solzam poraze prenašajo bolje kot odrasli kuharji, po besedah produkcijske ekipe pa se tudi manjkrat poškodujejo s kuharskimi pripomočki.

