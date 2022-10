Glavni igralec zatrdil: Ta film vas lahko spravi v dilemo

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22.30 premierno ogledali akcijski film Peklenski val (Point Break), v katerem bodo v glavni vlogi nastopili Luke Bracey, Ray Winstone in Teresa Palmer. V enem od intervjujev je Luke spregovoril o tem, kako se je znašel na snemanju in poudaril glavno sporočilo filma ter predvidel vpliv, ki ga prinaša.

Navdihnjen z istoimensko uspešnico iz leta 1991 je Peklenski val (The Point Break) zgodba, ki spominja na sodobno različico Robina Hooda, na velika platna pa nam prinaša neverjetne podvige najboljših svetovnih ekstremnih športnikov in vsebuje nekatere izmed najdrznejših akrobacij, kadarkoli posnetih.

Mlademu agentu FBI se uspe vključiti v neverjetno ekipo ekstremnih športnikov, za katere sumijo, da so krivi za vrsto nepredstavljivih, prefinjenih korporativnih ropov. Na tajni nalogi, zaradi česar je v smrtni nevarnosti, poskuša dokazati, da so ti športniki odgovorni za osupljive zločine, s katerimi uničujejo svetovne finančne trge. Ta izjemna filmska mojstrovina je posneta na štirih celinah – v Severni in Južni Ameriki ter v Evropi in Aziji, prikazuje pa zastrašujoče prizore ekstremnih športov, ki vključujejo deskanje na snegu, prosto plezanje, prosto letenje, visokooktanski motokros ter deskanje na 20-metrskih valovih!

Luke Bracey s soigralcem. Foto: IMDb Luke Bracey je na začetku intervjuja priznal: "Sam sem se zelo trudil, da glavnega igralca v prvi različici filma nisem posnemal. Kar je storil, je bilo sicer vrhunsko in s prvo različico obstajajo določene podobnosti, ampak vsemu temu se jaz s svojo igro nisem želel približati. Naj ostane zastekljeno v muzeju."

Kot glavni razlog za to je igralec še dodatno navedel spreminjanje in razvoj sveta, ki se po njegovih besedah odvijata vsakodnevno. "Predvsem pri ekstremnih športih ljudje pričakujejo, da jih bodo izvajali atleti oziroma da bodo igralci vrhunsko pripravljeni," je še dodal. Ob tem je poudaril, da se je tudi sam za to prikazano pristnost dobro pripravljal, saj se ni mogel zanesti, da bi mu mati narava postregla z idealnimi pogoji.

Luke pa je spregovoril tudi o sami rdeči niti zgodbe in sporočilu, ki ga prinaša: "Gre za to, da cilj opravičuje sredstvo, kar bo v marsikaterem gledalcu vzbudilo dilemo. Nekdo se bo tako morda strinjal s tem, kar glavni lik počne, da bi dosegel cilj, spet nekdo drug pa mogoče ne."

Za zaključek pa je glavni igralec spregovoril še o vplivu filma, predvsem na mlajše generacije. "Brez dvoma bo vplival nanje, saj tovrstni ekstremni športi še niso bili predstavljeni na tak način. Obenem pa tudi dvomim, da si boste še kdaj lahko ogledali film, v katerem bi bili ti ekstremni športi posneti tako živo in dobro. Upam, da bodo gledalci med ogledom uživali in od tega odnesli sporočilo, ki ga film prinaša."

