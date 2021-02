Filmski konec tedna na Planetu

V soboto bo na Planetu eden najbolj zabavnih filmov o preobrazbi in odraščanju, Princeskin dnevnik z Anne Hathaway ter Julie Andrews, za akcijo pa bo v nedeljo poskrbel vratolomni film Neustavljiv z Denzelom Washingtonom in Chrisom Pinom, ki je bil nominiran tudi za oskarja.

Sobota je na Planetu rezervirana za sproščujočo filmsko zabavo, že ob 16. uri bo vso družino nasmejal animirani film Lorax (The Lorax) o dvanajstletnem Tedu, ki bi naredil vse, da bi pridobil naklonjenost mlade sosede. Da ga bo vzljubila, ji bo prinesel čisto pravo drevo trufu – če ga bo v umetni in plastični deželi, kjer nič več ne raste, seveda sploh našel. V svojem iskanju bo nepričakovano naletel na čudaka, ki v osami živi daleč zunaj mesta – in tam odkril zgodbo o Loraxu, varuhu gozda in zagovorniku dreves. Očarljivi, nagajivi in brkati nergač je med redkimi, ki se še borijo za ohranitev živega zelenega sveta.

V soboto ob 19.45 bo medtem na sporedu vedno zabavni film Princeskin dnevnik (The Princess Diaries) z Anne Hathaway in legendarno Julie Andrews, v katerem plaha najstnica Mia Thermopolis iz San Francisca izve, da je princesa in prestolonaslednica majhne evropske kneževine, kar ji močno zaplete življenje. Izjemno uspešen film je dobil tudi nadaljevanje, ki si ga bomo na Planetu lahko ogledali prihodnjo soboto, 13. februarja.

Prav tako bo v soboto ob 21.50 na Planetu še triler Pogrešana na letalu (Flightplan), v katerem Jodie Foster igra vdovo in mamo, katere hčerka med letom skrivnostno izgine in nihče ne prizna, da je sploh kdaj bila na letalu.

Metdem bo na Planet PLUS v soboto ob 20. uri na sporedu komedija To so 40 (This is 40) režiserja Judda Apatowa, igrajo Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel, Megan Fox in drugi, na Planet 2 pa ob 21. uri vratolomni znanstveno-fantastični film Pozaba (Oblivion) s Tomom Cruisom.

Chris Pine v filmu Neustavljiv

Nedelje na Planet prinašajo akcijo in tokrat bo ob 19.45 na sporedu odlični film Neustavljiv (Unstoppable) z Denzelom Washingtonom, Chrisom Pinom in Rosario Dawson. Film je bil nominiran tudi za oskarja, režiral pa ga je Tony Scott (Tom Gun, Deja Vu, Državni sovražnik).

Srhljiva zgodba temelji na resnični zgodbi o pobeglem tovornem vlaku, polnem strupenih in vnetljivih snovi. Ko nevarni tovor brez nadzora drvi proti velemestu, ga skušata z drugim vlakom ujeti in ustaviti izkušeni železniški inženir Frank ter mladi vlakovodja Will. Toda smrtno nevarna naloga skriva številne nepričakovane pasti, čas do katastrofe pa se neusmiljeno izteka.

Ob nedeljah ob 18.30 ne zamudite tudi nove magazinske oddaje Planet Vau z Gajo Prestor!

Prav tako v nedeljo ob 21.35 sledi še kriminalka Ubij jih nežno (Killing Them Softly) o treh neumnih lopovih, ki oropajo mafijsko igro pokra in povzročijo kolaps lokalne zločinske ekonomije, najeta morilca pa poskušata popraviti nastalo škodo. Igrajo Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins, Ben Mendelsohn, James Gandolfini in Sam Shepard.

Če bi si v nedeljo raje ogledali komični film, bo na Planet PLUS ob 20. uri romantična komedija Punca mojega brata (Dan in Real Life) s Stevom Carellom, Juliette Binoche in Danom Cookom, na Planet 2 pa bo ob 21. uri komedija Sprejemci (Admission) s Tino Fey in Paulom Ruddom.

