10 ključnih nasvetov Mladih kuharskih mojstrov

Oddaja Mladi kuharski mojster, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 17. uri, gledalcev ne očara le z izvirnimi idejami in odličnimi jedmi, ampak predvsem z nadarjenostjo in iskrenostjo mladih tekmovalcev. Preberite si deset napotkov, modrosti in skrivnosti malih mojstrov, ki bodo morda olajšali tudi vaše kuhinjske dogodivščine.

Začnite z nožem

Enajstletna Beni priporoča, naj začetniki najprej vzamejo v roke nož in se naučijo rezati zelenjavo. Naslednja stopnička je priprava juh. "Preprosto juho lahko ustvariš s skoraj vsemi sestavinami, dodaš pa lahko še riž in ustvariš bolj polno jed."

Sveže je najboljše

"Rada imam dobre sestavine," pravi 14-letna Remy. "Ne jem hitre prehrane, saj sem ugotovila, da je res neverjetno, ko sam vzgojiš svojo zelenjavo in jo postrežeš tako rekoč v nekaj minutah po tem, ko jo odtrgaš," dodaja in tistim, ki nimajo svojega vrta, svetuje nakupovanje sestavin, ki jih vzgojijo lokalno in v sozvočju z naravo.

Nič hudega ni, če vam spodleti

Ena od najpogostejših napak v kuhinji je zamenjava sestavin. "Zamešala sem sladkor za sol, sodo bikarbono za pecilni prašek. Nihče ni popoln ne v kuhinji ne zunaj nje. Ampak na Mladem kuharskem mojstru sem se naučila, da moraš iz svojih napak potegniti lekcijo za naprej. Napake nas naredijo boljše kuharje in močnejše ljudi," je povedala 12-letna Olivia.

Pazite pri količinah

"Moje najljubše sestavine so sladkor, vanilja in moka, saj so preproste in lahko skupaj ustvarijo nekaj res okusnega. Peka je znanost in zato so natančne količine resnično pomembne. Zaradi napačnih količin lahko pri peki pride do velikih napak," pravi 13-letni Quani, ki zato svetuje, da se je treba naučiti pravilnega razumevanja merskih enot pri kuhi.

Bodite pozorni na čas

Ena od prvih stvari, ki se jih je v Mladem kuharskem mojstru naučil 13-letni Samuel, pa je bilo razporejanje časa. "Vrstni red kuhanja in čas sta ključna," pravi in vsem kuharjem svetuje, naj si zastavijo jasne cilje in na podlagi tega razporedijo čas.

Pripravite, kar imate radi

Kako začeti kuhati, če se vam zdi, da kuhinja morda ni za vas? Začnite s pripravo nečesa, kar radi jeste in kar poznate. "Vedno kuham jedi, ki jih rada jem, kar večinoma pomeni sladice - tortice, pite, makrone, vse! Moj nasvet bi zato bil, da pripravite nekaj, kar radi jeste," je povedala 12-letna Olivia.

Vadite, vadite, vadite

"Tudi Gordon Ramsay se ni rodil kot odličen kuhar, ampak je moral za svoje kuharske sposobnosti trdo delati," pravi 11-letna Mia. "Ne skrbite, če jed, ki ste jo skuhali, ni izpadla tako dobro, kot ste upali. Če ste se zabavali v kuhinji in ustvarili nekaj, kar nahrani vašo družino, potem ste naredili nekaj dobrega."

Dodajte svoj pečat

Trinajstletni Quani pa je vsem začetnikom izdal trik, kako ustvariti osupljivo jed: "Ključno je, da začnete z nečim klasičnim in potem dodate svoj pečat, kot je malo bolj kompleksna sestavina ali okus. Moje jedi izstopajo, ker jim vedno dodam svoj stil."

Poskrbite za lepo postavitev

"Študije pravijo, da takrat, ko si med delom srečen, ustvariš najboljše rezultate," je povedal 13-letni Evan iz Kalifornije, ki prisega, da so skrivne kuharske sestavine ljubezen in pozornost, s čimer bodo servirane specialitete še boljše in lepše. "Pravilno aranžirana jed na krožniku lahko nekaj preprostega spremeni v pravo mojstrovino."

Pozabite na kritike in se zabavajte

Če bi morali povzeti le en nasvet, ki ga povedo skoraj vsi otroški kuharji, bi se ta glasil: zabavajte se in ostanite zvesti samim sebi. "Otrokom bi svetovala, naj sledijo svojim sanjam in ne pustijo drugim, da vplivajo nanje in jim rečejo, da nečesa ne morejo. Začnite s preprostimi jedmi in jim dodajte svoj pečat," svetuje 10-letna Emily.

Najnovejšo, 7. sezono Mladega kuharskega mojstra lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri.

