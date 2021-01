Vikend s kultnimi filmi na Planetu

V soboto, 30. januarja, bo ob 19.45 na Planetu romantična drama Čedno dekle (Pretty Woman) z nepozabnima Julio Roberts in Richardom Gerom. Čedno dekle s svojo zgodbo o Pepelki še vedno navdušuje in se redno uvršča na sezname najboljših romantičnih filmov vseh časov, Julii Roberts pa je prinesel tudi nominacijo za oskarja.

Zgodba govori o Edwardu Lewisu, bogatem poslovnežu in strokovnjaku za prevzemanje podjetij v finančnih težavah. Podjetja, ki se znajdejo v težavah, razdeli na manjše enote in spet proda, pri tem pa mu ni mar za usodo zaposlenih. Na službeni poti v Los Angelesu po spletu okoliščin spozna privlačno prostitutko Vivian in jo najame za eno noč v hotelu. Pozneje si jo zaželi kar za ves teden in ji ponudi nenavadno kupčijo. Med njima se splete nepričakovana ljubezen, katere rezultat je moderna pravljica.

Kradljivka knjig

Prav tako v soboto bo ob 22.05 na sporedu še odlična Kradljivka knjig (The Book Thief), posneta po priljubljeni mednarodni knjižni uspešnici Markusa Zusaka iz leta 2005. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,6 in je bil nominiran za oskarja za najboljšo glasbo (John Williams). V glavnih vlogah igrajo Sophie Nelisse, oskarjevec Geoffrey Rush in dvakratna nominiranka za oskarja Emily Watson.

Gre za pripoved o izjemni deklici Liesel Meminger, ki živi pri krušni družini v Nemčiji med 2. svetovno vojno. Liesel se znajde v Nemčiji zato, ker njeno mater komunistko transportirajo v Dachau. Čeprav ne zna brati, na pogrebu svojega brata prvič ukrade knjigo. S pomočjo svojih novih staršev in njunega nenavadnega gosta Maxa, judovskega fanta, ki ga skrivajo pod stopnicami, se nauči brati ter ustvari čaroben svet, ki navdihne vsakogar. Za Liesel in Maxa sta moč besed in domišljija edini izhod iz pretresljivega dogajanja okrog sebe.

V nedeljo, 31. januarja, bo ob 19.45 na Planetu kultni akcijski film Hitrost (Speed) s Sandro Bullock in Keanujem Reevesom, ki igrata policista in voznico avtobusa, ki morata najti način, da onesposobita bombo na avtobusu, pri tem pa hitrost vozila ohranjati nad 80 kilometrov na uro.

Akcijski triler je požel pohvale tako kritikov kot gledalcev in še danes slovi kot eden od najboljših klasičnih akcijskih filmov. Nagrajen je bil z dvema oskarjema, na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,2.

V nedeljo ob 22. uri pa bo za odličen akcijski večer poskrbel še znanstvenofantastični film Pozaba (Oblivion) s Tomom Cruisom, Morganom Freemanom in Olgo Kurylenko.

Tudi ta film ima na spletni strani IMDb visoko oceno (7,0), odvija pa se leta 2077, ko Jack Harper opravlja nalogo varnostnega vzdrževalca na zapuščeni Zemlji, kjer poteka le še operacija pobiranja nujnih virov po desetletjih vojne z grozljivimi vesoljci, ki še vedno hodijo po ostankih našega planeta. Jackova naloga je pri koncu. Čez dva tedna se bo pridružil drugim preživelim na lunarni koloniji. A nato iz strmoglavljene vesoljske ladje reši lepo neznanko. Njen prihod sproži vrsto dogodkov, zaradi katerih začne Jack dvomiti o vsem, kar je mislil, da ve.

