Demi Moore si je morala v tem filmu obriti glavo #video

Snemanje filma G.I. Jane je od igralke Demi Moore zahtevalo veliko napora in truda. Udeležiti se je morala namreč usposabljanja za ameriško mornarico. O tem je razkrila: "Postavljena sem bila pred izziv in ob tem sem se znašla v stiski. Znašla sem se namreč pred svojimi fizičnimi in psihičnimi mejami, ko sem se bila primorana vprašati, ali sploh zmorem še kaj več. Ampak za dosego cilja je vedno treba stopiti korak dlje."

Demi je priznala, da je med usposabljanjem tudi bruhala, saj so bili treningi res zelo zahtevni, poleg tega je več dni trpela zaradi velikih žuljev na stopalih. Ob tem je poudarila, da nikoli ni dvomila, da tega ne bi zmogla, dodala pa je:

"Bila sem utrujena, to priznam, ampak to ni bilo pomembno. Če moraš nekaj storiti, pač moraš to storiti." Demi Moore je na usposabljanju pohvalil tudi eden od vodij, saj je dejal: "To je najmočnejša ženska, ki sem jo kadarkoli videl. Fascinirali sta me predvsem njena moč in vztrajnost."

To pa ni bil edini izziv, ki ga je igralki prineslo snemanje drame G.I. Jane. Demi si je namreč morala za vlogo tudi pobriti glavo. O tem je dejala: "Na to sem bila pripravljena že od začetka, saj se je s tem dejanjem pri mojem liku dokazala njena zavezanost k dosegu cilja. Ko sem si obrila glavo, je bilo to dejansko zame osvobajajoče, saj sem se v karakter lahko še bolj vživela.”

Dramo G.I. Jane si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.45! Pred tem pa ne zamudite še premiere meseca – komične drame Zdaj ali nikoli (Second Act), ki se bo začela ob 19.45!

Še več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.