Osupljiva tehnologija: tako so ustvarili živali v filmski uspešnici #video

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali domišljijsko pustolovščino Knjiga o džungli. Osupljivo je, kako podrobno so se ustvarjalci lotili ustvarjanja likov živali, da so videti nadvse prepričljivi.

Vse lokacije v filmu so ustvarjene s pomočjo računalniških vizualnih učinkov. Celoten film je bil namreč posnet v studiu v Los Angelesu.

Največji izziv ustvarjalcev filma pa je bil ustvariti realno podobo govorečih živali ter ujeti ravnovesje med resnično sliko in animacijo. Ogledali so si dokumentarce o resničnih živalih in pozorno spremljali njihove gibe – od premikov glave, uhljev in mežikanja z očmi do premikanja celotnega telesa ter načina hoje.

Dodajanje mišic na skelet živali v animaciji. Pri ustvarjanju posameznega lika so se najprej posvetili anatomski zgradbi in dodelali premikanje samega skeleta za vsako žival posebej. Temu je nato sledilo dodajanje mišic na premikajoči skelet ter usklajevanje gibanja z njim. Na koncu so skelet in mišice uskladili še s premikanjem kožuha, pri čemer so morali biti pozorni na vsak najmanjši gib. Ta namreč ni bil nikoli odvisen le od gibov živali, ampak tudi od okolja in dejavnikov v njem.

Celotna podoba živali se je seveda morala skladati tudi z njeno osebnostjo. Vsaka govoreča žival je tako morala s svojimi premiki in mimiko pokazati tudi svoje osebnostne lastnost, denimo živčnost ali umirjenost. Ker se je to, skupaj s premikanjem ustnic, moralo do podrobnosti ujemati tudi z načinom govora igralcev, je vse skupaj predstavljalo animatorjem najtežji del oblikovanja živali, zato so temu namenili tudi največ časa.

Dodajanje kožuha volkulji in urejanje obrazne mimike.

Velik izziv jim je predstavljalo tudi dejstvo, da so morali paziti tudi na to, da živali niso med svojim premikanjem naredile kakršnegakoli giba, ki ga v resničnem življenju ne bi zmogle. Prav tako so bili zelo pozorni na obrazne poteze posameznega lika, saj so želeli ohraniti realno podobo živali, ne pa jih počlovečiti z dodajanjem obraznih potez, značilnih za človeško izražanje čustev.

Kako je bilo ustvarjanje likov videti, si lahko pogledate tudi na spodnjem videu:

Domišljijsko pustolovščino Knjiga o džungli si lahko premierno ogledate nocoj ob 20.00 na Planetu!

