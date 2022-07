Bruce Willis si je novinarja tako privoščil, da je ta predčasno zapustil intervju #video

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko kriminalko Želja po maščevanju (Death Wish), v kateri v glavni vlogi igra Bruce Willis. V enem od intervjujev o filmu se je tako pošalil na račun novinarja, da je ta vstal in predčasno zapustil snemanje intervjuja, Brucea pa je označil za zlobnega moškega.

Napeta akcijska kriminalka Želja po maščevanju (Death Wish) predstavlja novo priredbo filma iz leta 1974, posnetega po istoimenskem romanu Briana Garfielda. V njej je glavni akter dr. Paul Kersey (Bruce Willis), kirurg, ki je vsak dan priča posledicam nasilja v svojem mestu. Nekega dne zaradi tega v bolnišnico pripeljejo tudi njegovo ženo (Elisabeth Shue) in hčerko (Camila Bruce Willis v prizoru iz filma Želja po maščevanju (Death Wish). Foto: IMDb Morrone), ki sta bili žrtvi napada v njihovi hiši. Ker je policija prezaposlena z drugimi zločini, se Paul (Bruce Willis), žejen maščevanja, odpravi na lov za napadalci na svojo družino. Ko anonimni morilec zločincev pritegne medijsko pozornost, se začne mesto spraševati, ali je ta smrtonosni maščevalec angel varuh … ali besen krvnik.

V sklopu predstavitve filma se je Bruce Willis odpravil na marsikateri intervju. Eden od teh je bil tudi ta, ki si ga lahko ogledate v posnetku spodaj. Novinar se je Bruceu sprva zahvalil, da si je vzel čas zanj, igralec pa mu je odvrnil: "Me veseli, da sem tukaj. Zelo mi je všeč, ko me deset istih vprašanj sprašuje 30 različnih ljudi." Novinarja je nato zanimalo, kaj je igralcu v glavni vlogi filma Želja po maščevanju (Death Wish) predstavljalo največji izziv. Na novinarjevo presenečenje mu je na to vprašanje odgovoril "dvojnik" glavnega igralca: "Ta vloga je od mene zahtevala, da sem se mentalno vživel v zelo črnogledo razmišljanje. Najtežje je bilo tako ostati v tej coni."

Bruce se je nato vrnil v intervju in poudaril, da je bila igralska zasedba v tem filmu res vrhunska, ob naštevanju članov le-te pa je ponovno vskočil njegov dvojnik. Novinar je postal vidno vznemirjen, zato mu je Bruce pojasnil: "Nekaj moraš razumeti. Jaz opravljam toliko intervjujev, da včasih preprosto potrebujem odmor, zato sem si najel dvojnika, ki vsake toliko vskoči namesto mene." Novinar je priznal, da je ob tem izredno živčen, igralca pa prosil, če lahko do konca pogovora samo on odgovarja na vprašanja.

Bruce se je strinjal, z novinarjem pa sta se nato dotaknila še režiserja filma Želja po maščevanju (Death Wish) Elija Rotha, ki je znan po svojem izstopajočem pristopu. Novinarja je zanimalo, ali lahko to gledalci pričakujejo tudi pri tem filmu, ponovno pa mu je odgovoril dvojnik. "Pojdi se solit, Bruce Willis," je med vstajanjem s stola obupano dejal novinar, med zapuščanjem studia pa dodal: "Zloben moški si!"

Akcijsko kriminalko Želja po maščevanju (Death Wish) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa še akcijske kriminalke Zaznamovan za smrt (Marked For Death), ki sledi ob 22.00! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.