Anne Hathaway se je odrekla vlogi, ki je Jennifer Lawrence prinesla oskarja

Komična drama Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook), ki je bila nominirana za kar osem oskarjev, dobila pa ga je le Jennifer Lawrence za glavno vlogo, velja za izvrstno zmes komedije, drame in romantike, ki se ne ustraši niti teme duševnega zdravja in pri tem ne deluje ceneno.

Namesto Cooperja bi moral glavno vlogo odigrati Wahlberg

Film je nastal po romanu Matthewa Quicka, predelal pa ga je kar režiser sam. David O. Russell se je namreč dlje časa trudil, da bi lahko posnel ta celovečerec, projekt pa je zeleno luč dobil šele po uspehu njegovega filma Borec (The Fighter), v katerem sta igrala Mark Wahlberg in Christian Bale.

Prav Mark Wahlberg bi moral glavno vlogo odigrati tudi v filmu Za dežjem posije sonce, a se je David O. Russell na koncu odločil za Bradleyja Cooperja, saj se mu je zdelo, da je v filmih pogosto videti zelo jezen, vendar to jezo drži v sebi. Prav to značilnost si je namreč želel videti pri liku Pata.

Oskarja sta na koncu dobili obe - in to isto leto

Vse je bilo odločeno tudi pri glavni ženski vlogi, saj je ta pripadla Anne Hathaway, ki pa je na koncu od nje odstopila. Uradno se je od projekta poslovila zaradi prenatrpanega urnika, a težave so pravzaprav nastale v odnosu z režiserjem, saj Anne in David nista imela enakih pogledov na film. Nato so na avdicijo povabili še nekaj igralk, a ustvarjalce je prepričala le Jennifer Lawrence, ki je kasneje za vlogo psihično malce neuravnovešene Tiffany dobila oskarja.

A Anne verjetno zamujene priložnosti ne obžaluje preveč, saj je namesto tega nastopila v muzikalu Nesrečniki (Les Miserables), ki so ji oskarja za stransko vlogo prinesli prav istega leta, kot ga je za glavno vlogo prejela Jennifer.

