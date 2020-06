Affleck razkril, kaj mu je med snemanjem kriminalke pognalo strah v kosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21.30 si boste lahko na Planetu ogledali kriminalko Zbogom, punčka (Gone Baby Gone), ki je prejela tudi nominacijo za oskarja. Film je režiral Ben Affleck, v glavni vlogi pa je poleg Morgana Freemana in Eda Harrisa nastopil režiserjev brat Casey Affleck. V nadaljevanju razkrivamo, kaj je režiserja med nastajanjem filma prestrašilo, kako je potekalo sodelovanje z bratom in kakšni so vtisi po koncu sodelovanja.

Ben Affleck se je v filmu Zbogom, punčka preizkusil kot režiser in scenarist. V enem izmed intervjujev je priznal, da je sprva nameraval sam tudi igrati v filmu, vendar je bil prestrašen ob misli, da bi ob tem tudi režiral.

"Misel na to je s časom postala zastrašujoča. Bolj, kot sem razmišljal, kako bi vse skupaj dejansko izvedel, bolj me je bilo strah. Ideja, da bi se dokazal samo v vlogi režiserja, je bila precej bolj sprejemljiva," je komentiral filmski zvezdnik.

Affleck je razkril tudi, da brata v glavni vlogi ni imel v mislih ob pisanju scenarija. Scenarij in film sta namreč priredba knjige in v njej je bil lik, ki je bil več kot deset let starejši od Caseyja Afflecka.

"Scenarij smo malce prilagodili. Razmišljal sem, katerega igralca poznam, ki ve veliko o Bostonu, ki je prost in ki si ga lahko privoščim … Nisem imel druge izbire," je z nasmehom na obrazu povedal Ben.

Film se lahko pohvali z vrhunsko igralsko zasedbo. V filmu igrata poleg Caseyja Afflecka še Morgan Freeman in Ed Harris.

Caseyja so povprašali, kako je bilo snemati pod taktirko svojega brata. "Hm, sploh ne vem, kje naj začnem. Ali naj ga kritiziram ali naj priredim izjavo, da ne bo jezen?" je šaljivo začel igralec, nato pa priznal, da sta si med sodelovanjem namenila tako kritike kot pohvale in da do hujših nesporazumov ni prišlo. Ne na snemanju ne doma.

"Seveda se nisva vedno z vsem strinjala. To bi bila največja napaka. Izmenjala sva si mnenja in sprejela medsebojne kritike. Mi je pa nenehno vzbujal občutek, da sem na testu v šoli," pa je povedal režiser filma.

Po koncu snemanja je Ben Affleck razkril še, da brata zdaj vidi v povsem drugi luči. "Videl sem njegovo delavnost in talent. Zdaj ga samo še bolj spoštujem. Marsikdo bo mislil, da je dobil glavno vlogo, ker je moj brat, ampak res mislim, da je bil izmed vseh kandidatov daleč najboljša izbira."

Kriminalko Zbogom, punčka, ki jo je režiral Ben Affleck in v kateri nastopa njegov brat Cassey Affleck, si boste lahko na Planetu ogledali nocoj ob 21.30.

