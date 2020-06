Nedeljska filmska premiera: Sabotaža

V nedeljo, 14. junija, bosta na Planetu kar dve filmski TV-premieri, saj bo ob 20. uri na sporedu akcijski film Sabotaža z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Samom Worthingtonom, zatem pa sledi še komična grozljivka Parkelj s Toni Collette in Adamom Scottom.

Scenarist kriminalke Dan za trening (Training Day) in režiser akcije Zadnji obhod (End of Watch) predstavlja policijsko kriminalko Sabotaža (Sabotage) o posebni enoti specialcev - Urada za boj proti drogam pod vodstvom odločnega veterana Johna Breacherja (Arnold Schwarzenegger). V boju s preprodajalci drog ne poznajo usmiljenja in za sabo vedno pustijo popolno uničenje, a vse se spremeni, ko stopijo na prste vplivnemu mafijskemu kartelu in oropajo njihovo varno hišo. Toda ukradeni denar izgine, agentje pa se čez noč iz lovcev spremenijo v žive tarče. Breacher kmalu posumi, da imajo v svojih vrstah izdajalca. S peščico zvestih prijateljev se odpravi na poslednji obračun s kriminalci.

Sabotaža

Akcijski kriminalni triler ni tipična akcija, saj se ponaša s prvinami detektivke, kar igralcem omogoča, da pokažejo svoj igralski talent in ne le streljajo s puškami. Še posebej je kritike navdušil Arnold Schwarzenneger, saj so njegov nastop označili za enega boljših po njegovi vrnitvi iz politike. V Sabotaži nastopajo tudi Sam Worthington (Avatar), Joe Manganiello iz serije Prava kri (True Blood) in filma Liga pravičnih (Justice League), Josh Holloway iz serije Izgubljeni otok (Lost), nominiranec za oskarja Terrence Howard in Mireille Enos iz serije The Killing.

Po Sabotaži nas bo prestrašil Parkelj

Sabotaža bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Ob 22.05 sledi še ena filmska TV-premiera, saj bo na sporedu komična grozljivka Parkelj (Krampus) s Toni Collette in Adamom Scottom. Božična komična grozljivka o disfunkcionalni družini, ki si nakoplje gnev Parklja, je požela pohvale kritikov za nastope glavnih igralcev, strašljive elemente in humor.

Parkelj

Parkelj je prava poslastica za vse tiste, ki ste povsem naveličani klišejskih božičnih filmov, iz katerih se kar cedi od pocukranosti. Z njimi bo namreč opravil Parkelj, ki nas bo opozoril, da svarila staršev pred maščevalnimi mitološkimi bitji niso iz trte izvita. Ko sprta družina izgubi še zadnjo trohico prazničnega duha in obrne hrbet božiču, obudi starodavnega demona, ki s sveto jezo kaznuje poredneže. V snežnem metežu ujeti člani družine bodo s strahom odpirali njegova darila, zaradi katerih bodo v boju za življenje kričali na vse grlo.

Napeto Sabotažo ujemite v nedeljo ob 20. uri na Planetu, ob 22.05 pa sledi še komična grozljivka Parkelj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.