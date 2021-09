Takšno razpoloženje vlada v taboru rdeče ekipe pred nocojšnjim izzivom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 nas na Planetu v oddaji Exatlon čaka še vznemirljiv in razburljiv dvoboj med rdečo ekipo Triglav in modro ekipo Jadran. Do zdaj je v ekipnih preizkušnjah vselej slavila rdeča ekipa, zato je v modri vse več trenj in nezadovoljstva.

Obe ekipi nocoj čaka še ena ekstremna preizkušnja, saj se bosta preizkusili na najzahtevnejšem poligonu do zdaj. Poligon je postavljen na vodi, rdeča ekipa pa se opogumljena po ekipnih zmagah na vseh treh ekipnih preizkušnjah zelo veseli novega izziva.

Čeprav v rdeči ekipi še ne vedo, kakšen izziv jih čaka, verjamejo, da lahko tudi nocoj slavijo, saj je samozavest v ekipi izredno visoka, pravi Andrei Lenart.

"Današnjega izziva se veselim, ker sem dobila neko rutino, moje telo se je navadilo na ta napor in zdi se mi, da bom čedalje močnejša in čedalje boljša," je povedala Marjanca Polutnik. Priznala je, da na poligonih in izzivih vedno bolj uživa.

Tudi Nives Orešnik z veseljem pričakuje nocojšnji poligon, saj pravi, da jo je še vsak do zdaj presenetil. Upa, da bo nocojšnji izziv nadvse zanimiv. Več v zgornjem videu.

Nekoliko manj razlogov za veselje imajo v modri ekipi Jadran, saj so do zdaj ostali praznih rok. V ključnih trenutkih jih je večkrat zapustila tudi sreča. Ali jim bo uspelo obuditi ekipni duh in končno zmagati na poligonu, bomo izvedeli že nocoj na Planetu. V spodnjem napovedniku si že lahko pogledate, kako bo videti nocojšnji poligon.

