V Exatlon prihaja Playboyeva zajčica #video

Peti teden v oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45, je v znamenju nepričakovanih sprememb in presenečenj. Že nocoj bo pred nami ena najpomembnejših tekem tedna, a bo v ekipah Triglav in Jadran vse nekoliko drugače.