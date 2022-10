Turobno vzdušje v baraki: "Tega nihče ni pričakoval" #video

Na odločilnem izločitvenem dvoboju sta se v petek pomerila Angel iz rdeče ekipe in Boris iz modre. Z rezultatom 4:1 je slavil Angel in simpatičnega Risa poslal domov. Njegovo slovo od sotekmovalcev je bilo zelo čustveno, tudi vzdušje v baraki je bilo po njegovem slovesu zelo turobno in člani ekipe Jadran so vsi po vrsti priznali, da bodo pogrešali njegove izvirne domislice in smisel za humor.

Še posebej čustvena je bila Karolina, ki si je bila z Borisom zelo blizu. "Zdi se mi, da tega danes ni pričakoval nihče iz naše ekipe. Vsi smo šli, kakor da smo že zmagali. Vedno smo zmagovali na teh izločitvenih dvobojih. V tem primeru je bilo to negativno presenečenje, ker smo izgubili en velik del ekipe. Mislim, da se bo to kar poznalo zdaj, ko bo tišina v baraki. Ne bo Borisovega dela, petja, njegovih for in vsega tega v baraki," je s cmokom v grlu povedala Karolina.

Z mešanimi občutki se je v barako vrnil tudi Marko, ki je bil sicer vesel, da si je zagotovil obstanek v Exatlonu, po drugi strani pa zelo razočaran, da se je moral posloviti od svojega prijatelja Risa. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Ekipi Jadran in Triglav se bosta na poligonu Crossfit nocoj še šestič pomerili na tekmi za vilo. Do zdaj so bili vedno uspešnejši triglavani, ki so s petimi zaporednimi tedni v vili postavili rekord. To ni rekord le v slovenskih epizodah Exatlona, pač pa med vsemi ekipami na svetu. Bo Jadranu tokrat le uspelo doseči zmago in prvič okusiti udobje, ki ga ponuja razkošna vila?

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

