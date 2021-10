Tudi nova okrepitev ni uspela preprečiti poraza #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon je ekipi Triglav in Jadran tokrat čakala tekma za bonus, ki zmagovalni ekipi prinaša prednost pred tekmo za obstoj. Poraza Jadrana tokrat ni mogla preprečiti niti nova tekmovalka, ki je vstopila namesto Katarine Jerše.

Pred dvobojem na poligonu Blatna kopel je voditelj Miran Ališič tekmovalce modre ekipe Jadran razveselil z novico, da bodo dobili zamenjavo za Katarino Jerše, ki je morala prejšnji teden zaradi poškodbe tekmovanje zapustiti. V modro ekipo je tako prišla Kaja Casar, ki je bila dobrodošla okrepitev, saj sta modro ekipo zastopali le še dve dekleti, tudi tokrat pa jim zaradi poškodbe ni mogel pomagati Luka Turk.

Kaja je ob prihodu povedala, da se zaveda, kako močna je ekipa Triglav, a da jo to le še dodatno motivira. Dejala je tudi, da je vajena hitrega štarta in da je pripravljena na novo preizkušnjo.

Jadran je res odlično začel in si priigral prednost s 3:0, potem pa so vajeti v svoje roke spet prevzeli tekmovalci ekipe Triglav. Za njihovo prvo zmago je poskrbela Pina Umek, potem je novinec Jan Čampa premagal novinca Marka Knafelca, Marjanca Polutnik pa je pokazala svojo moč proti novinki Kaji Casar, ki je na svoji prvi tekmi na poligonu zabeležila dva poraza. Končni rezultat je bil 10:5 za Triglav. Pri rdečih je bil najbolj med najbolj razpoloženimi Chorchyp, ki je tako kot Marjanca in Pina zabeležil dve zmagi. Pri modrih je s tremi porazi nekoliko razočarala Eva Peternelj.

Triglav si je z zmago pred jutrišnjo tekmo za obstoj, ki odloča o tem, katera ekipa bo morala dva svoja tekmovalca poslati v tekmo za obstanek, pridobil manjšo prednost. Sreča jim je namenila "dodatno zastavico", kar pomeni, da bodo modri v prvem krogu tekme za obstoj morali premakniti še dodatno zastavico.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.