Starost: 22 let

Kraj bivanja: Murska Sobota

Kaja Casar prihaja iz okolice Murske Sobote in je zaprisežena športnica. Devet let je trenirala karate in enkrat osvojila drugo mesto na državnem prvenstvu. Štiri leta je trenirala nogomet, preizkusila se je tudi v košarki in odbojki. Bila je tudi nogometna sodnica. Exatlon je zanjo predvsem izziv, da preizkusi meje svoje vzdržljivosti, po drugi strani pa si nadvse želi postati tudi končna zmagovalka.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Exatlon lahko spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.