To vražja dama zameri svojemu očetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med šestimi vražjimi damami, ki jih lahko vsako soboto ob 21. uri ujamete v oddaji The Real Housewives Slovenija na Planetu, je tudi Špela Kastelic, lastnica Lia studia za oblikovanje in pomlajevanje telesa ter obraza, v katerega zahajajo mnoge znane Slovenke. V prvi epizodi je velika ljubiteljica živali razkrila, da s svojim očetom ni imela najboljšega odnosa.

Špela je v oddaji priznala, da ni imela pravega odnosa s svojim očetom, še več, zamerila mu je, da se je po propadu JNA, kjer je bil na visoki funkciji, odločil, da je njegovo življenje izgubilo pravi smisel. Čeprav je imel dva otroka, se ni potrudil, da bi še kaj naredil iz svojega življenja, ampak je raje zapadel v alkohol.

Očetovsko vlogo je v njenem življenju tako prevzel dedek, vendar je Špela tudi to očetovsko figuro hitro izgubila. Ko je dedek zgradil novo hišo za svojo družino, se je z avtom podal v Velenje po nov televizor za hišo, s te poti pa se nikdar ni vrnil, saj je umrl v nesreči. Vlogo mame in očeta je tako v Špelinem življenju prevzela njena mama, izredno močna ženska, s katero sta s Špelo še vedno izjemno tesno povezani. Več v zgornjem videu.

Špela pa je znana tudi kot velika ljubiteljica živali in zato ima v svojem domu papagaja, ribe, štiri pse, dve divji mački in konja. Kaj je o ljubezni do živali povedala ena od šestih vražjih dam, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Drugi del šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bo na sporedu v soboto ob 21. uri na Planetu.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouYubu in na strani Planeta na Facebooku, zamujene dele pa bomo lahko spremljali tudi na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.