Slabe novice pred dvobojem: tekmovalka morala v bolnišnico #video

Po včerajšnji drugi tekmi za obstoj je postalo jasno, da bomo nocoj spremljali modro obarvana izločitvena dvoboja. Pri fantih se bosta pomerila Ambro in Marko, pri dekletih pa Keti in Rozi. Zadnja je morala zaradi zdravstvenih težav tik pred dvobojem v bolnišnico. Se bo sploh lahko borila za zadnjo vstopnico v finalni teden?

V taboru modre ekipe Jadran je za zaskrbljenost poskrbelo slabše počutje Laure Rozman - Rozi, ki jo čaka izločitveni dvoboj proti Keti. Ker se njeno stanje ni izboljšalo, jo je zdravniška ekipa napotila v bolnišnico.

"Proti večeru je Rozi postalo zelo slabo. Najprej nam je bilo čudno, ker ves dan ni nič jedla, zato smo mislili, da je lačna. Nato je kar naenkrat začela bruhati," je dogajanje v baraki, preden je njena sotekmovalka morala v bolnišnico, opisala Karolina, ki je skupaj z Nežo poskušala ugotoviti, kaj bi lahko bil razlog.

"Mislim, da je to najslabši mogoči trenutek, da se ji je to zgodilo, da je zbolela – oziroma saj po moje še ne vejo, kaj ji točno je –, ker jo čaka izločitveni dvoboj. Ne vem, kako bo zdaj to," je bila zaskrbljena Karolina. Več v zgornjem videu.

Ali bo Rozi morala izločitveni dvoboj zaradi slabega počutja predati in se posloviti tik pred finalnim tednom, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

