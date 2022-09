Rozi o izbiri druge dvobojevalke: Saj smo dogovorjeni, kajne?

Podobno kot v prejšnjem tednu se bosta tudi nocoj za obstanek v šovu pomerili ena tekmovalka iz rdeče ekipe in ena iz modre. Še pred tem se bodo dekleta pomerila v internih izločitvenih dvobojih. Prva dvobojevalka v modri ekipi je statistično najslabša tekmovalka v prejšnjem tednu Pika Miškulin, pri rdečih pa je imela najslabše razmerje med zmagami in porazi Kaja Bajda.

S katero od deklet se bosta pomerili na internem dvoboju, bosta določila statistično najuspešnejša tekmovalca Teo Čeh in Laura Rozman - Rozi.

Jutro pred izločitvenimi dvoboji je tako minilo v znamenju premlevanja, koga določiti za dvoboj, ki lahko za eno od tekmovalk pomeni konec Exatlona.

"Danes me čaka težka odločitev, zato sem se o tem z Borisom in Markom malo pogovorila," je povedala Rozi. Marko in Boris sta ji dejala, da je odločitev res težka, vseeno pa je to del Exatlona in si tega ne sme preveč jemati k srcu. Nato sta jo vprašala še, ali se je že odločila, katero od deklet bo izbrala kot tekmico Piki. "Saj smo dogovorjeni, kajne?" jima je odgovorila Rozi.

Kakšno odločitev je sprejela, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

