"Komaj čakam, da si tu umažem svojo lepo ritko" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včerajšnji poraz na tekmi za vilo Mikiča še vedno zelo boli, saj je prepričan, da so zmago modrim pravzaprav podarili. Po vodstvu z 8:5 so jim namreč dovolili, da so izenačili, nato pa zaradi slabe taktike v štafetni tekmi celo izgubili z 10:9. Ve se, da Ljubljančan ni ljubitelj bivanja v baraki, še nekoliko bolj razočaran pa je bil po tem, ko je zaradi poraza ostal brez konzole za igranje računalniških iger.

Novo priložnost za zmago na poligonu bo imela ekipa Triglav že nocoj, ko se bodo za motivacijsko nagrado merili na poligonu Blatna kopel, ta Mikiču ni preveč všeč, vseeno se je ob Miranovem vprašanju, ali je res velik "ljubitelj" blata, znal pošaliti v svojem slogu: "Velik ljubitelj. Komaj čakam, da pomočim svojo lepo 'lepinjo' v to blato. To čakam že 14 dni, da svojo lepo ritko umažem tu in da se moram potem eno uro prati v tej reki."

Vseeno se bo tekmovalcem na nocojšnji tekmi splačalo potruditi, saj jih čakajo zares mikavne nagrade. Zmagovalna ekipa bo žrebala med zabavnim dnem na plaži, vožnjo nad morjem s padalom in vožnjo s štirikolesniki. Katera ekipa bo na poligonu uspešnejša, bo jasno v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.