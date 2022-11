"Jaz verjamem, da lahko letos vidimo modre zmagovalce!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bolj se bližamo finalnemu tednu v Exatlonu in ekipi čakata le še dve najpomembnejši tekmi v tem tednu. Jadran in Triglav se bosta pomerili za obstoj v tekmah, ki bosta določili, kateri štirje tekmovalci bodo morali v izločitveni dvoboj.

Triglav je slavil na obeh tekmah ta teden. Dobili so tekmo za vilo in tekmo za motivacijo, kar je v modri ekipi Jadran vzbudilo nekaj zaskrbljenosti. Vseeno sta najpomembnejši in hkrati zadnji ekipni tekmi še pred njimi. Zadnji dve tekmi za obstoj bosta dali odgovor, kateri štirje tekmovalci se bodo udarili za zadnji dve vstopnici v zadnji finalni teden.

"Meni se zdi, da smo glede fizičnih sposobnosti konkurenčni rdečim, tako da tukaj ne vidim težav. Se mi pa zdi, da nam manjka psihično, da se pripravimo na to," je povedala Rozi, ki verjame, da so rdeči postali močnejši predvsem, ker so njihovi šibkejši členi že zapustili šov.

Z njo se strinja tudi Karolina, ki se zaveda, da so v rdeči ekipi ostali samo še močni tekmovalci. Opaža, da je glavna razlika med njimi in rdečimi predvsem v mentaliteti, saj naj bi Triglavane odlikovala zmagovalna miselnost. S tem se je strinjala tudi Rozi, ki meni, da bi bil čas, da tudi sami začnejo tako razmišljati in postanejo bolj samozavestni.

"Vsak ima možnost zmagati Exatlon. Sploh dekleta smo si zelo blizu in jaz verjamem, da lahko letos vidimo modre zmagovalce," je sklenila 19-letnica. Več v zgornjem videu.

Kako se bo odvila prva tekma za obstoj, ki bo potekala na poligonu Tobogan, izveste v nocojšnji oddaji Exatlon.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.