Exatlonovec presenetil sotekmovalce: splezal je na streho, nato pa ... #video

Zadnje trenutke modre ekipe Jadran v baraki je popestril Luka Burja, ki se je povzpel na streho njihovega skromnega domovanja. Sotekmovalci so bili ob tem razumljivo presenečeni in so ga sprševali, če namerava izvesti kaj nevarnega, Burja pa jim je oznanil, da jim mora nekaj povedati.

Tekmovalcem iz modre ekipe, ki so še ostali v igri za 50 tisoč evrov, je z vzpodbudnimi besedami povedal, zakaj si zaslužijo mesto v finalu in zakaj lahko vsak izmed njih postane zmagovalec, če bodo verjeli v svoje sposobnosti.

"Res ga moram prav pohvaliti, ker se nas je prav vseh dotaknil, se mi zdi. Vsi smo se še enkrat zamislili. Vse kar je povedal. Zdi se mi, da se dejansko sploh ne zavedamo, do kje smo prilezli," je po nagovoru Burje povedala Neža.

"Pomembno je, da sem spodbudil sotekmovalce, čeprav tekmujejo proti meni. To je zato, ker smo že toliko časa povezani, so moji kolegi, tudi njim želim srečo," pa je svojo odločitev, da nagovori sotekmovalce, razložil Burja. Več v zgornjem videu.

Kasneje se je sicer izkazalo, da poskus Burje, da bi motiviral sotekmovalce, za ekipni uspeh ni bil dovolj, saj sta se morala kar dva člane modre ekipe po prvem dnevu finalnega tedna posloviti. To sta bila Ambro in Neža. V Exatlonu tako ostaja le še osem tekmovalcem, ki jih nove zahtevne preizkušnje čakajo že nocoj.

Tekmovalci so vstopili v finalni teden Exatlona! Že v petek bomo že dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

