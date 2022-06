Kdo bo uspešnejši? Sorodne duše ali Drzni, hitri in lepi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Družinski dvoboj bo popestrila tudi sredin večer na Planetu. Tokrat bo voditelj Žan Papič gostil dve ekipi zelo zanimivih in raznolikih tekmovalcev mnogih talentov. Bodite z nami ob 19.45!

V ugibanju najpogostejših odgovorov stotih Slovencev se bodo tokrat preizkusile Sorodne duše – družba mladih umetnic in ljubiteljev narave. Zase pravijo: "Usoda nas je združila, prijateljstvo je ostalo." V vlogi glave družine bo nastopil vsestranski vrtnar Andrej, v podporo pa mu bodo bodoča učiteljica Maša, natančna Sara, ki je do danes zbrala več kot tisoč štiriperesnih deteljic, ter umetnica Zala.

Sorodne duše

Na drugi strani bodo na zabavna vprašanja odgovarjali Drzni, hitri in lepi, sodelavci, ki jih druži dolgoletno prijateljstvo. Glava družine bo rekreativni kolesar Primož, ob njem pa bodo žar mojster in prodajnik Sandi, prodajnik Tadej ter administratorka in mlada mamica Tamara.

Drzni, hitri in lepi

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Od ponedeljka do četrtka ob 21. uri pa na Planetu lahko spremljate tudi najnovejšo sezono avstralske različice šova Poroka na prvi pogled. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

