Desetak, popolno darilo za vse priložnosti

Darilni bon Desetak je prava izbira, ko iščete darilo za rojstni dan ali ko želite obdarovati svoje poslovne partnerje in stranke. Primerno je tako za osebne praznike kot za najrazličnejše poslovne priložnosti. Z Desetakom lahko razveselite tudi otroke, ko dosežejo lep uspeh na šolskem področju in drugje. Darilni bon Desetak je obenem tisto darilo, ki bo ogrelo srca vaših najdražjih za valentinovo. To je darilo, s katerim boste lahko izpolnili njihove najbolj skrite želje in jim podarili to, kar potrebujejo.

Desetak je tisto darilo, ki ga boste vedno z veseljem podarili ali prejeli. Z njim lahko brezskrbno nakupujete kar v petih nakupovalnih središčih v Sloveniji. Lahko ga prevzamete v informacijski pisarni Europarka Maribor ali ga naročite prek spleta. Obdarovanje z Desetaki je nekaj posebnega, a vendar tako preprosto. Ko podarite Desetak, obenem obdarovancu podarite neskončno možnosti in izbire. Desetak odpre vrata v svet brezskrbnih nakupov, kjer domišljija nima meja!

Europark Maribor – upravlja SES Spar European Shopping Centers

Europark Maribor, ki ga upravlja SES Spar European Shopping Centers, je od svojih začetkov leta 2000 do danes postal največje in najbolj priljubljeno nakupovalno središče v severovzhodni Sloveniji, saj ga povprečno mesečno obišče okoli pol milijona obiskovalcev. S 40 tisoč kvadratnimi metri prodajnih površin in 120 prodajalnami ter lokali ponuja pod eno streho izbrane, svetovno priznane blagovne znamke.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Trenutno podjetje upravlja 29 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi z več kot 1800 trgovskimi partnerji. Površina za oddajo ima 820 tisoč kvadratnih metrov. V letu 2019 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,83 milijarde evrov bruto prodaje. Nakupovalna središča SES je v preteklem letu obiskalo več kot 112 milijonov obiskovalcev. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES trenutno v Sloveniji upravlja pet nakupovalnih središč, in sicer se je število lokacij povečalo z odprtjem novega nakupovalnega središča ALEJA v letu 2020. SES že od vsega začetka nudi svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, upravljanja gradnje, oddajanja nakupovalnih površin in upravljanja nakupovalnih središč tudi kot storitev za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so bila že večkrat nagrajena z državnimi in mednarodnimi priznanji na področju arhitekture in oblikovanja, trajnostnega razvoja, prometnega načrtovanja in inovativnega trženja. SES je del skupine SPAR Austria.

