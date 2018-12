Tokratni vroči stoli enakomerno porazdeljeni med spoloma

Gregor, Maruša, Nika in Katarina so tisti barovci, ki bodo ta teden sedli na sobotne vroče stole. Kdo od četverice bo moral zapustiti šov pa bodo odločali glasovi gledalcev.

Tokratne nominacije so potekale v trojicah, tako kot po novem tekmujejo barovci. Vsak od tekmovalcev je enemu iz vsake skupine najprej podaril plus. Največ simpatij pri barovcih si je ta teden prislužil Kristian in s tem mu je pripadla naloga, da določi prvi vroči stol. Izbral je Katarino, kar je temnolasko kar malo presenetilo, a se je sprijaznila s ponovno nominacijo.

Matej in Tea sta prejela največ plusov, zato je Barov menedžer Emi določil Mateja, da postavi nekoga na drugi vroči stol. "Imaš imuniteto, zato so tvoji plusi bolj tehtni," je svojo odločitev pojasnil Emi. Matej se je odločil na drugi vroči stol posesti Niko, ki nad njegovo odločitvijo ni bila prav nič presenečena. Tretji in četrti vroči stol sta si z največ minusi prislužila Gregor in Maruša.

Kako glasovati za barovca, ki naj ostane v Baru?

Za svojega favorita lahko glasujete na enega od načinov, predstavljenih spodaj. Barovec, ki bo prejel najmanj glasov, bo izpadel iz igre za 50 tisoč evrov.

1. Maruša (Če želite, da v Baru ostane Maruša , glasujte za številko 1.)

2. Gregor (Če želite, da v Baru ostane Gregor, glasujte za številko 2.)

3. Katarina (Če želite, da v Baru ostane Katarina, glasujte za številko 3.)

4. Nika (Če želite, da v Baru ostane Nika, glasujte za številko 4.)

Glasovanje poteka prek USSD, 090 in SMS:

USSD -uporabnik v mobilni telefon vtipka *383*1# kliči, *383*2# kliči, *383*3# kliči ali *383*4# kliči.

-uporabnik v mobilni telefon vtipka kliči, kliči, kliči ali kliči. 090 -uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče 090 55 01, 090 55 02, 090 55 03 ali 090 55 04.

-uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče ali SMS-uporabnik posreduje SMS s ključno besedo BAR in št. kandidata na 4411, torej BAR1, BAR2, BAR3 ali BAR4 na 4411.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.