Barovski inšpektor Tomaž Jeraj obljublja: Še se bom vrnil

S Tomažem Jerajem, ki je v Baru teden dni preživel v vlogi strogega in natančnega inšpektorja, smo poklepetali o tem, kdo izmed tekmovalcev je najbolj len, kdo najbolj perspektiven za menedžerja in za vodjo lokala, razkril pa je tudi, da se bo še vrnil Bar.

"Ko sem prišel noter, sem bil sprva kar malo šokiran nad videnim. Ob koncu tedna pa priznam, da so se stvari precej izboljšale in da bodo barovci vpeljali moj sistem za bolj organiziran in čist Bar ter življenje v njem," je povedal Tomaž Jeraj, ki je bil v Baru teden dni v vlogi inšpektorja. Čeprav so mu pripisali strogost in hladnost, pa je priznal, da so mu nekateri tekmovalci vendarle malo zlezli pod kožo.

Foto: Ana Kovač Najboljši vtis je name naredilo kar nekaj barovcev, med njimi Sandi, Srečko in Katarina. Katarina je zelo pridna in delavna, le jezik ima včasih predolg. Sandija vidim kot bodočega dobrega menedžerja, medtem ko se mi zdi Srečko najbolj sposoben, da bi imel in vodil lastni lokal. Tudi sicer se mi zdi, da mi je Srečko najbolj podoben v smislu, da bi lahko nekako nadaljeval moje delo," pravi Tomaž.

Foto: Ana Kovač

Na drugi strani pa sta najbolj negativen vtis naredili Maruša in Nika. "Maruša naredi le najnujnejše in to je to. Mislim, da si nekdo, ki vse dela po liniji najmanjšega odpora, nikakor ne zasluži zmage. Kar zadeva Niko, pa je dekle, ki želi imeti svoj prav in se pogosto upre, kar ni najlažje in najboljše za delo," je še dodal Tomaž, ki hkrati obljublja, da v Baru še ni rekel zadnje besede. "Zagotovo se bom v Bar še vrnil. Sicer ne v tej vlogi, pač pa kot gost, ki bo z barovci z veselje poklepetal in jim po potrebi dal še kakšen nasvet," zaključuje sogovornik.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.