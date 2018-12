Srečko o velikostih moškega spolnega uda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hormoni barovcem že pošteno nagajajo, in čeprav so o tej temi bolj glasni fantje, za njimi bojda nič kaj dosti ne zaostajajo niti dekleta, ki svojo domišljijo burijo skozi erotični roman. Nad njim sta po besedah Srečka najbolj navdušeni Nika in Katarina, zato se je barovec odločil dekletom kupiti prav posebno darilo.

"Gre za ogromen napihljiv penis, ki bo naše barovke zagotovo še dodatno razvnel," je pojasnil Srečko. Kaj še je povedal o svojem darilu in o pomenu velikosti pa si poglejte v spodnjem video posnetku.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 23.15 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

