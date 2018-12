Srečkovo priznanje: V Baru sem se zredil 15 kilogramov #video

Velikega finala resničnostnega šova Bar ne zamudite naslednjo soboto, 5. januarja 2019, na Planetu!

Matej se je znova slabo počutil, a ko je končno prišel malce k močem, si je skupaj s Srečkom sredi noči privoščil pojedino. Po pozni večerji se je med barovcema in Katarino vnela razprava o videzu in kilogramih. Matej je namreč za mizo in nato v kadilnici sedel brez majice, Katarina pa se je zgrozila, kako zelo suh je. Matej je povedal, da je že od nekdaj bolj drobne postave in da ga bo tista, ki ga bo imela zares rada, sprejela takšnega, kot je.

Srečko pa je k temu dodal, da ima sam povsem drugačne težave, in sicer da ves čas s težo drastično niha. In da se je v teh nekaj tednih, kar je v Baru, zredil kar 15 kilogramov.

