Barovci snujejo načrte za praznično večerjo #video

Tekmovalci, ki se še vedno potegujejo za veliko zmago in glavno nagrado 50 tisoč evrov, bodo praznike preživeli v Baru. Da jim ne bo preveč hudo, ker bodo ločeni od družin in prijateljev, pa si bodo sami ustvarili božično vzdušje in pripravili praznično pojedino.

Barovci, ki ostajajo v bitki za 50 tisoč evrov, bodo božične praznike preživeli ločeni od družin, zaradi česar jim gotovo ni lahko pri srcu. Lokal na Kongresnem trgu 3 bo sicer tako nocoj kot jutri odprl svoja vrata za obiskovalce, tako da jih bodo lahko njihovi najbližji prišli pozdravit, a božič bodo namesto z družino in prijatelji preživljali s tekmeci v šovu.

Odločili so se, da si pričarajo praznično vzdušje in pripravijo pravo božično pojedino. Stvari so v svoje roke vzeli Sandi, Matej in Kristian ter premlevali zamisli o prazničnem meniju. Kaj bodo kuhali, preverite v spodnjem videu. Morda pa zadnji hip tudi vi pri njih dobite kakšno dobro kulinarično zamisel.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

