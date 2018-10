Kristian: Takšnega norčevanja ne prenesem!

Po paketu presenečenj ob koncu tedna so presenetili tudi gostje Bara. Šokirani Kiki je v bran stopil Maruši, ki so jo obiskovalci brez sramu postavili v neprijetnen položaj. Takšnega obnašanja v Baru tekmovalci ne bodo tolerirali.

"Dogajanje na terasi je šlo čez vse meje," je povedala Maruša, potem ko je doživela javno sramotenje. Gostje, ki so bar obiskali v podporo Katarini, so se namreč iz Maruše grdo norčevali. Kristijan je celotno dogajanje opisal kot žalostno in bolno. Gregorju in Sandiju, ki nista točno vedela, za kaj gre, je v stanovanju pojasnil, da so Marušo klicali tako, da so oponašali zvok prašiča. Šokirani fantje so se strinjali, da bo tega vedno več ter da je preprosto treba ohraniti mirno kri in se nasmehniti.

A zadeva ni tako preprosta. Kristijan meni, da Katarina dobro ve, kaj se dogaja, saj se to ni zgodilo prvič. Maruši je stopil v bran, povedal, da se takšne stvari ne spodobijo, in skušal rešiti zadevo. Meni, da za vsem skupaj stoji Katarina, ki naj bi se že od začetka pretvarjala.

Kako je vse skupaj vplivalo na Marušo in ali so situaciji prišli do dna, pa si poglejte v naslednji oddaji Bar na Planetu, ki bo na sporedu jutri ob 21. uri.